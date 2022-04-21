Українським містам передали понад 200 тонн гумдопомоги: отримали військові, шпиталі та переселенці

У межах гуманітарних ініціатив Командування об’єднаних сил Збройних Сил України понад 200 тонн гуманітарних вантажів цільового призначення доставлено до 11 українських міст.

Гуманітарну допомогу в першу чергу отримали українські захисники, військові госпіталі та внутрішньо переміщені особи.

Про це повідомив командувач об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

До гуманітарних ініціатив Командування, серед яких важливе місце займає міжнародний стратегічний проєкт "Допомога Схід", долучилися не тільки волонтери, а й представники великого та малого бізнесу, державні та недержавні установи, міжнародні фундації тощо", - розповів Наєв.

За його словами, гуманітарні вантажі до України відправлено з Франції, Польщі, Литви, Греції, Італії, Іспанії та з інших країн. Доставку цих вантажів здійснювали українські автомобільні перевізники.

"Наша спільна діяльність є прикладом об’єднання вагомих зусиль заради перемоги над ворогом, який загрожує сьогодні не тільки нашій державі, але й іншим країнам. Підтримка України міжнародною спільнотою допомагає нам боротися і вірити в краще. Ми щиро вдячні нашим партнерам за цю допомогу", – наголосив генерал-лейтенант.

До слова, днями автопотяг з ліками, харчовими продуктами, засобами гігієни та дитячими речами прийшов до Новомосковського району, що на Дніпропетровщині. Вантаж отримала районна військова адміністрація.

Як повідомлялося, днями військовослужбовці, які боронять українську землю на східному напрямку нашої держави, отримали чергову гуманітарну допомогу. Вона складається з автомобілів, військової амуніції, медикаментів, медичних аптечок, перев’язувальних матеріалів, термобілизни, а також харчових продуктів довготривалого зберігання.

Читайте також: