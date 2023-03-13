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Українським переселенцям ще одна міжнародна компанія виплатить 6600 грн: як отримати допомогу

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Українським переселенцям ще одна міжнародна компанія виплатить 6600 грн: як отримати допомогу

Фото: ТСН.ua

Щоб отримати допомогу, потрібно зареєструватись за номерами телефонів: 0800 334 589 та кол-центру 0800 336 936.

Українським внутрішнім переселенцям французька гуманітарна організація ACTED виплатить 6600 гривень допомоги

Про це йдеться на сторінці організації у Facebook.

Грошову допомогу можуть отримати ВПО, які виїхали з Донецької, Луганської, Харківської, Сумської, Чернігівської, Миколаївської, Запорізької та Херсонської областей.

На фінансову допомогу першочергово можуть претендувати такі категорії населення: 

  • самотні матері чи батьки, які виховують дітей;
  • люди похилого віку – від 60 років;
  • сім'ї, які виховують дітей із інвалідністю;
  • багатодітні сім'ї;
  • сім'ї з вагітними та годуючими жінками та з малорухливими людьми, які потребують сторонньої турботи;
  • сім'ї, у яких через бойові дії повністю чи частково пошкоджено житло.

Французька організація пропонує переселенцям 6600 грн допомоги. Ці кошти виплачуються на кожного члена родини по 2200 грн на місяць. Для того, щоб оформити допомогу потрібно зареєструватись за телефонами: 0800 334 589 та кол-центру 0800 336 936.

Заявка розглядається протягом місяця. Після цього повинно прийти повідомлення з підтвердженням чи відмовою. Українці можуть отримати виплату на картку або в банку. 

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як будуть виплачувати допомогу переселенцям у 2023 році.

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Дата публікації
Перегляди
282
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