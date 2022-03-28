Українським переселенцям щомісяця виплачуватимуть по 2 тис. гривень: як отримати

В Україні також запровадлили підтримку для роботодавців, які створюють нові робочі місця для переселенців.

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчинов заявив, що українці, які були змушені покинути свої домівки через російську війну в Україні, щомісяця отримуватимуть по 2 тисячі гривень.

Про це Немчинов повідомив під час телемарафону.

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"Ми зараз перейшли на нову систему підтримки - щомісячна виплата в розмірі 2 тисяч гривень громадянам, які вимушено залишили свої будинки, і 3 тисячі на дітей", — заявив міністр.

Аби отримати фінансову допомогу від держави, переселенцям слід зареєструватися на порталі "Дія" або в Центрах надання адміністративних послуг за місцем проживання.

Крім того, в Україні запровадлили підтримку для роботодавців, які створюють нові робочі місця для тимчасово переміщених осіб.

"Протягом двох місяців, коли вони створять нове робоче місце для переселенця, зареєструються або в центрі зайнятості, або на порталі "Дія", вони також зможуть отримати компенсацію в розмірі 6,5 тисячі гривень", — заявив Немчинов.

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