Українським підприємствам пропонують гранти на 150 тис дол: хто і коли їх може отримати

Підприємцям планують надати близько 25 грантів на суму 75 - 150 тисяч доларів.

Українські малі та середні переробні підприємства можуть отримати гранти до 150 тисяч доларів на розвиток. Прийом заявок стартував 3 липня і триватиме до 15 грудня 2023 року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

Загалом підприємцям планують надати близько 25 грантів на суму 75 - 150 тисяч доларів. Їх можуть отримати підприємства, що сприяють:

імпортозаміщенню російської та білоруської продукції;

виробництву інноваційних продуктів;

модернізації виробництва, скороченню ручної людської праці у поєднанні зі створенням більш висококваліфікованих робочих місць тощо.

Раніше ми повідомляли, що Україна отримала фінансову допомогу від МВФ у розмірі 890 мільйонів доларів.