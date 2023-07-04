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Українським підприємствам пропонують гранти на 150 тис дол: хто і коли їх може отримати

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Українським підприємствам пропонують гранти на 150 тис дол: хто і коли їх може отримати

Українським підприємцям нададуть гранти на суму 75 - 150 тисяч доларів / Фото: Credits

Підприємцям планують надати близько 25 грантів на суму 75 - 150 тисяч доларів.

Українські малі та середні переробні підприємства можуть отримати гранти до 150 тисяч доларів на розвиток. Прийом заявок стартував 3 липня і триватиме до 15 грудня 2023 року. 

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України. 

Загалом підприємцям планують надати близько 25 грантів на суму 75 - 150 тисяч доларів. Їх можуть отримати підприємства, що сприяють:

  • імпортозаміщенню російської та білоруської продукції;
  • виробництву інноваційних продуктів;
  • модернізації виробництва, скороченню ручної людської праці у поєднанні зі створенням більш висококваліфікованих робочих місць тощо.

Раніше ми повідомляли, що Україна отримала фінансову допомогу від МВФ у розмірі 890 мільйонів доларів.

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