Українським військовим заборонять публікувати деяку інформацію в Інтернеті: про що йдеться

Військовим заборонять розповідати геопросторові дані про військові об'єкти та характер завдань ЗСУ.

У четвер, 22 лютого, у першому читанні Верховна Рада ухвалила законопроєкт №10313 щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист

Крім збільшення прав військовим, їм хочуть заборонити розміщувати певну інформацію в Інтернеті.

Зокреме, у статті 82 "Реалізація права військовослужбовців на інформацію" документу наголошується, що військовослужбовці:

"не мають права поширювати в медіа, інформаційних системах загального доступу (в мережі Інтернет та інших телекомунікаційних мережах загального користування) інформацію, яка дозволяє визначити (зокрема шляхом обробки, аналізу та узагальнення за допомогою спеціального програмного забезпечення):

геопросторові дані про військові об’єкти, військові частини (підрозділи) та військовослужбовців під час виконання покладених на них завдань;

характер цих завдань та сили і засоби, що залучені до їх виконання".

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський вніс до Ради законопроєкт про демобілізацію строковиків.