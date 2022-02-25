Українським військовим збільшили зарплати: міністр підписав термінову телеграму

Зміна окладів стосуватиметься абсолютно всіх військових, хто ще не отримав підвищення цьогоріч.

Міністр оборони України Олексій Резніков 25 лютого підписав термінову телеграму про підвищення фінансового забезпечення військових від 1 березня на 30%.

Про це повідомили в Міноборони.

"Ще минулого року ми брали на себе зобов’язання розпочати у 2022 році підняття грошового забезпечення військовослужбовців. Це лише перший крок. Працюємо далі. Слава Україні та її захисникам і захисницям!" – зазначив Резніков.

Рішення міністра передбачає встановлення щомісячної премії, збільшення надбавки за особливості проходження військової служби. Якщо збільшення грошового забезпечення після врахування усіх доплат залишатиметься меншим за 30%, то командири будуть зобов’язані збільшити розмір щомісячної премії до досягнення зазначеного показника зростання.