Українським військовослужбовцям пропонують безкоштовно зберігати свою кріоконсервовану сперму

Медичний центр лікування безпліддя "IVMED" - власним коштом здійснює кріоконсервацію (заморозку) сперми наших воїнів. Таким чином клініка дає можливість українським військовим реалізувати своє прагнення стати батьками та зарадити демографічній кризі, яка, на жаль, стала гострою проблемою для нашої країни. Головна мета - зберегти генофонд нашої нації.

Адже 2022 став роком катастрофічного падіння народжуваності, і є ризики, що до 2030-го населення України скоротиться щонайменше до 35 млн. Про це заявила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи, академкиня НАН України Елла Лібанова, повідомляє "Укрінформ".

"Скажімо, для того, щоб мати просте відновлення поколінь, треба, аби одна жінка за своє життя (усереднено) народила 2,13 - 2,15 дитини. 2021 року ми мали показник 1,1. 2022 року – ще менше. Добре було б, щоб 2023-го ми зупинилися на показнику 0,8", – переконана Елла Лібанова.

Війна призвела до страшних втрат населення. Крім того, за різними оцінками з України виїхало від 5 до 7 млн. жителів, переважно жінки дітородного віку та діти.

Водночас українські військовослужбовці мають середній вік 30 – 40 років (у цей час найчастіше реалізують репродуктивні плани). Медики наголошують, що ризики мати безпліддя серед ветеранів вдвічі більші, ніж у решти громадян. Це пов’язують з травмами, інфекційними захворюваннями, впливом токсичних речовин, перевантаженням.

Під час війни військовослужбовці ЗСУ можуть зіткнутися з фізичним виснаженням, перегрівом/переохолодженням, пораненням, що шкідливо та навіть згубно впливає на їх репродуктивну систему та здатність у майбутньому зачати дитину.

Отже, в найближчі 10 років на нас чекає демографічна катастрофа, якої не було в жодній країні світу. І одним з основних викликів після перемоги буде системний підхід до збільшення народжуваності.

Медичний центр лікування безпліддя "IVMED" задля підтримки фертильного здоров'я (здатності до запліднення) військовослужбовців України, пропонує їм безоплатну кріоконсервацію сперми та її зберігання протягом 12 місяців.

У кріосховищі клініки репродуктивної медицини "IVMED", у спеціальних контейнерах Дюарах з рідким азотом при температурі –196 °C заморожені клітини зберігаються у повній безпеці та без втрати своєї життєдайної сили.

Галина Стрелко, головна лікарка клініки репродуктивної медицини "IVMED", докторка медичних наук розповіла: "На жаль, військова медицина поки що не пропонує безоплатної кріоконсервації. А це не лише можливість народження рідної дитини, а й планування та захист майбутнього України. Але через брак інформації, збереження репродуктивних клітин поки не набуло масового розповсюдження серед наших військовослужбовців. Організаційна та інформаційна підтримка державою локальної ініціативи може перетворити її на національний проєкт зі збереження генофонду нашого народу".