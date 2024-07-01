Українським водіям "світять" нові штрафи – за що можуть покарати та яка сума

В Україні можуть запровадити новий штраф для власників транспортних засобів.

До Верховної Ради внесли новий законопроєкт №9564, яким передбачено новий вид штрафу – за перевищення транспортом допустимого рівня шуму. Розмір штрафу передбачається встановити на рівні 17 000 грн. За повторне порушення доведеться заплатити вже 34 000 грн, особу також можуть позбавити права на керування транспортним засобом.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

У пояснювальній записці до документа, зазначається, що необхідність запровадження штрафу обумовлена тим, що деякі водії встановлюють на свої транспортні засоби обладнання, використання якого призводить до значного збільшення шуму роботи двигуна.

Що:

порушує "тишу та спокій громадян";

викликає невдоволення суспільства.

Також наголошується, що "під час воєнного стану такі звуки шуму схожі на звуки ворожих безпілотних літальних апаратів". Чим створюють уявлення про авіаційну та ракетну небезпеку, "відволікаючи Збройні Сили та правоохоронців".

За порушення правил шумового режиму планується застосовувати штрафи та позбавлення посвідчення водія. Зокрема:

за перше порушення передбачено штраф у 17 000 грн;

за повторне – штраф у 34 000 грн та позбавлення права на керування транспортним засобом на термін від 3-х до 6-ти місяців.

Однак у законопроєкті прописано, що за повторне порушення можна буде відбутися лише штрафом.

Нагадаємо, в Україні водіям загрожують штрафи у 17 000 грн за невиконання законних вимог працівників військової поліції, яка займатиметься забезпечення правопорядку і дисципліни в ЗСУ та інших військових формуваннях.

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