Українським водіям загрожує новий штраф до 34 тисяч гривень: що відомо

В Україні можуть впровадити новий штраф для водіїв за перевищення допустимого рівня шуму транспортом. Відповідний законопроєкт №9564 ініціювала група депутатів фракції "Слуга народу" на чолі з Давидом Арахамією.є

Всі деталі – в ексклюзиві TSN.ua.

Законопроєкт передбачає штраф у 17 000 грн за перше порушення, а за повторне — 34 000 грн. А вже за третє порушення можливе й позбавлення права керування строком від 3 до 6 місяців.

Документ вже включили до порядку денного парламенту, тож його розгляд може відбутися найближчим часом. В обґрунтуванні зазначено, що збільшення шуму часто зумовлене використанням обладнання, яке порушує спокій громадян та викликає невдоволення суспільства. Особливу загрозу створюють звуки, схожі на шум ворожих безпілотників, що у воєнний час може дезорієнтувати військових та правоохоронців.

В законопроєкті передбачено можливість звільнити водія від позбавлення прав за повторного порушення, обмежившись лише штрафом.

Детальніше – в ексклюзиві TSN.ua "В Україні водіям загрожує новий штраф – до 34 тисяч гривень! Що про це відомо?"

Нагадаємо, що група народних депутатів запропонувала всіх водіїв, які тричі порушили відповідне правило, позбавляти права на керування авто до 1 року. Однак, в законопроєкті № 12 172 додатково прописали й норму, що за "малозначного порушення" права не відбиратимуть.

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