Українським воїнам передали військову амуніцію вартістю 8 млн, на якій збиралися "нажитися" правопорушники

Українським захисникам передано військову амуніцію вартістю понад 8 млн грн, яку правопорушники у Черкаській області збиралися продавати.
Служба безпеки України запобігла комерційному продажу військового спорядження, яке призначалося для потреб ЗСУ. Тепер ця амуніція на суму 8 млн грн буде передана українським захисникам.
Про це повідомляє СБУ в Фейсбуці.
Зазначається, що йдеться зокрема про:
- понад 500 одиниць військової форми та обмундирування: берці, бафи, балаклави, головні убори, маскувальні костюми та костюми хімічного захисту, партію плитоносок тощо;
- 5 500 бронеплит для бронежилетів.
Відповідне спорядження було конфісковане СБУ в ході попередніх спецоперацій в Черкаській області. Так, у червні СБУ викрила на Черкащині ділка, який привласнив і продавав військову амуніцію, призначену для ЗСУ.
Крім того, оперативники СБУ викрили одне із підприємств регіону, яке намагалося привласнити сталь для виготовлення бронежилетів.
Зловмисники ввезли на територію України під виглядом гуманітарної допомоги матеріал для бронеплит, який коштував понад 6 млн грн. Утім коли з нього виготовили 5,5 тис. бронеплит, їх не передали на потреби ЗСУ, як це передбачає статус "гуманітарного вантажу", а навпаки – вирішили віддати на продаж. Наразі ці бронеплити також передали на потреби ЗСУ.
Нагадаємо, на Черкащині СБУ викрила порушника, який привласнив і продавав військову амуніцію, призначену для ЗСУ. Організатором злочинної схеми виявився колишній військовий.
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