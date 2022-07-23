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Українським воїнам передали військову амуніцію вартістю 8 млн, на якій збиралися "нажитися" правопорушники

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Українським воїнам передали військову амуніцію вартістю 8 млн, на якій збиралися "нажитися" правопорушники

Фото: СБУ

Українським захисникам передано військову амуніцію вартістю понад 8 млн грн, яку правопорушники у Черкаській області збиралися продавати.

Служба безпеки України запобігла комерційному продажу військового спорядження, яке призначалося для потреб ЗСУ. Тепер ця амуніція на суму 8 млн грн буде передана українським захисникам.

Про це повідомляє СБУ в Фейсбуці.

Зазначається, що йдеться зокрема про:

  • понад 500 одиниць військової форми та обмундирування: берці, бафи, балаклави, головні убори, маскувальні костюми та костюми хімічного захисту, партію плитоносок тощо;
  • 5 500 бронеплит для бронежилетів.
© СБУ
Фото: СБУ

Відповідне спорядження було конфісковане СБУ в ході попередніх спецоперацій в Черкаській області. Так, у червні СБУ викрила на Черкащині ділка, який привласнив і продавав військову амуніцію, призначену для ЗСУ.

Крім того, оперативники СБУ викрили одне із підприємств регіону, яке намагалося привласнити сталь для виготовлення бронежилетів.

© СБУ
Фото: СБУ

Зловмисники ввезли на територію України під виглядом гуманітарної допомоги матеріал для бронеплит, який коштував понад 6 млн грн. Утім коли з нього виготовили 5,5 тис. бронеплит, їх не передали на потреби ЗСУ, як це передбачає статус "гуманітарного вантажу", а навпаки – вирішили віддати на продаж. Наразі ці бронеплити також передали на потреби ЗСУ.

Нагадаємо, на Черкащині СБУ викрила порушника, який привласнив і продавав військову амуніцію, призначену для ЗСУ. Організатором злочинної схеми виявився колишній військовий.

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