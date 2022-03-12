Українським воїнам вдалося звільнити ще два населених пункти на Чернігівщині

Українським воїнам вдалося звільнити ще два населених пункти на Чернігівщині

Як результат - у трофеях техніки ворога більше 10-ти одиниць.

Незважаючи на запеклі бої, які тривають на Чернігівщині, захисники з підрозділів оперативного командування "Північ" з кожним днем наближають час перемоги все ближче.

Оборонцям вдалося звільнити ще два населених пункти і не дати водночас можливості ворогу встановити понтонну переправу та стримати наміри ворога з просування в бік Києва.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони у Telegram.

"Як результат - маємо в трофеях техніки ворога більше 10-ти одиниць. Армія російської федерації вже не така сильна, як про неї розповідали з екранів телевізора пропагандисти кремля. Особовий склад деморалізований та не може вести активні бойові дії", - зазначає оперативне командування "Північ".

Нагадаємо, українська армія, яка героїчно боронить Батьківщину від нападу Росії, завдає ворогу нищівних втрат, які є найбільшим ударом по російській армії за десятки років.

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