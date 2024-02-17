Українські аналоги "Ланцету": Федоров розповів, чому вони важливі та коли Україна може їх виробляти

Про український аналог "Ланцету", чим вони важливі і скільки та коли Україна може їх виробляти розповів в ефірі "1+1" віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"По-перше, "Ланцет" дозволяє збільшити дистанцію враження техніки, тобто він працює на 30-40 кілометрів. Сьогоднішні коптери, FPV працюють на 10-15... 23 є рекорд... Тому для нас є важливим створенням аналога "Ланцет", тобто дрону, який може вражати на 40 кілометрів. І дуже важливо, що може працювати вдень, як FPV... Тому що великі коптери, які бомбери (росіяни їх називають "Баба Яга"), вони працюють вночі, тому що вони великі і їх можна вражати... І також, що важливо в "Ланцетах" – вони просто по GPS, по точці на мапі летять, вони по суті керуються також відеоканалом і можна наводити і корегувати рух під час враження в ціль. І плюс там є можливості захоплення цілі і донаведення. Тобто останні там 200-300-500 метрів... донаведення відбувається вже без зв'язку... Захоплюється ціль і донаводиться, тобто всі засоби радіоелектронної боротьби вже не впливають на цей дрон", - зауважив посадовець.

Також він озвучив можливі обсяги виробництва таких БПЛА.

"Я думаю, що питання кількох місяців... До 1000 важко всіма виробниками дійти досить швидко, але сотні можна виробляти через кілька місяців", - резюмував Федоров.

Нагадаємо, нещодавно російські пропагандисти поширили дезінформацію про виробництво в РФ 200 тисяч дронів "Ланцет", яких незабаром буде буцімто мільйон.

Читайте також: