Український банк повністю підготувався до блекауту: у відділеннях будуть світло та інтернет

Тому клієнтів будуть обслуговувати навіть під час відключень світла та можливих блекаутів.

Крім того, як повідомили у пресслужбі фінансової установи, у відділеннях працюватимуть Starlink, а власна служба інкасації банку має безперебійну подачу енергії.

В Акордбанк також повідомили, що додатково створили резерв палива та запасних генераторів різної потужності для екстрених випадків.

Нагадаємо, що попри військову агресію проти України, Акордбанк відкрив після 24 лютого 30 нових відділень та значно збільшив кількість робочих місць. Також банк постійно допомагає армії, нещодавно підтримавши державну ініціативу закупівлі морських дронів-камікадзе та перевів на закупівлю 7-значну суму.