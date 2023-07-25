Український безпілотник "Sirko" запустили у серійне виробництво: перші відгуки від військових

Поки комплекси закуповують для військових за волонтерські кошти. Однак вже є перші відгуки про практичне використання БПЛА.

Український безпілотник "Sirko", розроблений харківськими інженерами, запустили в серійне виробництво. Незабаром компанія-розробник представить другу версію безпілотника.

Про це розповів очільник наглядової ради ТОВ "Науково-виробнича компанія Skyassist" Ігор Криничко на презентації БПЛА українського виробництва "Люті Пташки Демо День", повідомляє Укрінформ.

"Нарешті можемо сказати, що серійне виробництво ми вже запустили. І зараз воно триває", - сказав Криничко.

Він розповів, що Україні вдалося налагодити зв’язки з виробниками потрібних комплектуючих - не лише китайськими, а й з ізраїльськими, канадськими, тайванськими та з інших країн.

Український безпілотник "Sirko" запустили у серійне виробництво / Фото: УНІАН

За словами Криничка, близько тижня тому комісія від Міноборони України ухвалила рішення надати доступ до експлуатації БПАК "Sirko" у військах.

"Зараз триває кодифікація. На мій погляд, у держави в цих умовах не все гладко, але я бачу, що працює в цьому напрямку дуже ретельно", - додав він.

Поки про державну закупівлю не йдеться, комплекси закуповують для військових за волонтерські кошти. Однак розробникам вже вдалося зібрати відгуки про практичне використання.

Український безпілотник "Sirko" запустили у серійне виробництво / Фото: УНІАН

"Коли кажуть "все клас, усе добре", а є і такі відгуки - це не для інженерів, не для конструкторів. А от коли мені дзвонять і кажуть: "А от так би було краще, а можна додати оце?" Це потрібно, це мотивація для нас. Ми працюємо, удосконалюємо. За кілька тижнів представимо вже Sirko-2", - сказав Криничко.

За його словами, відгуки від українських захисників отримали із Куп’янського напрямку, а також Херсонської та Миколаївської області. Так, потягом червня для військових відвантажили майже сотню комплексів. Наразі потужності дозволяють робити по 800-1000 БПЛА на місяць. Зараз компанія розробляє ще й ударну версію безпілотника.

Нагадаємо, 22-річний самоук Євген Гнаток також у власному гаражі розробив і виготовив однойменний наземний безпілотник "Сірко", який назвав на честь військового з фронту. Такий БПЛА легко зібрати, він недорого коштує, може підірвати ворога, підвезти боєприпаси і розвідати ситуацію для воїнів.

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