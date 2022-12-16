Український бізнес передав 4,1 мільярда гривень на підтримку ЗСУ та гуманітарну допомогу

Від початку повномасштабного вторгнення Росії український бізнес передав на підтримку ЗСУ, інших сил оборони та постраждалим від війни співвітчизникам 4,1 млрд грн.

Йдеться про допомогу підприємств SCM Ріната Ахметова, його благодійного фонду і ФК "Шахтар", повідомляє пресслужба компанії бізнесмена.

Наразі його бізнес націлений на забезпечення Сил оборони України амуніцією, технікою та обладнанням, гуманітарну допомогу мирним жителям та підтримку роботи критичної інфраструктури в умовах російських обстрілів.

В рамках мілітарного проєкту бізнесмена "Сталевий фронт" передусім надається допомога захисникам України у вигляді амуніції, авто, дронів, тепловізорів, далекомірів, фортифікаційних споруд, аптечок, турнікетів, рацій, пального та іншого. Також у зв'язку з настанням холодів на передову відправлено сотні пічок, генераторів і зарядних станцій.

Крім того, бізнес Ахметов ДТЕК робить все можливе, щоб оперативно повертати світло після терористичних атак РФ по енергетичних підприємствах, відновлювати його в деокупованих регіонах. А ще одне підприємство бізнесмена - "Укртелеком" - в умовах війни надає телекомпослуги у 87% населених пунктах України, покритих мережею компанії (крім Луганської та частково Херсонської областей).

Крім того, фонд бізнесмена передає мирним жителям України медикаменти. Бізнесмен від першого дня війни перебуває в України й не виїжджатиме нікуди до перемоги нашої країни. Наразі частина його підприємств переведена у воєнний режим роботи для забезпечення ЗСУ та сил оборони бронею, бронежилетами та інженерними спорудами зі сталі.