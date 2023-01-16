Український бізнес виділяє 1 мільярд гривень на допомогу захисникам Маріуполя та їхнім родинам

ФК "Шахтар" підписав угоду з лондонським "Челсі" про перехід українського футболіста Михайла Мудрика. Про це йдеться у заяві президента "Шахтаря" Ріната Ахметова.

Насамперед він подякував всьому світу за допомогу Україні, її армії, адже завдяки цьому ми сьогодні можемо говорити про український футбол. Президент українського ФК озвучив свою мрію – вигравати європейські трофеї. Але зараз це неможливо через повномасштабну війну, розв'язану Росією.

"Але я переконаний, що ми переможемо. І зіграємо товариський матч із "Челсі" на "Донбас Арені" в українському Донецьку. Ми маємо робити все можливе, щоб наблизити цей день", — каже він.

І щоб наблизити нашу перемогу, бізнесмен запускає проект "Серце Азовсталі" для допомоги захисникам Маріуполя та сім'ям загиблих воїнів з бюджетом у 1 млрд грн. Ця ініціатива стане частиною проекту "Сталевий фронт", який допомагає ЗСУ (на сьогодні сума військової та гумдопомоги компаній бізнесмена досягла 4,3 млрд грн).

Президент ФК "Шахтар" наголосив, що подвиг захисників Маріуполя не має аналогів у сучасній українській історії. Саме завдяки їхній мужності ми сьогодні відчуваємо неминучість перемоги України.

"На допомогу нашим воїнам та захисникам, а також їхнім сім'ям сьогодні я виділяю 1 мільярд гривень. Вони будуть спрямовані на різні потреби — від лікування, психологічної допомоги, протезування до реалізації цільових запитів", — заявив він.