Український бізнесмен пожертвував своїм будинком, щоб знищити окупантів

Бізнесмен повідомив точні координати ЗСУ, а ті накрили техніку вогнем.
Український бізнесмен Андрій Ставніцер пожертвував своїм будинком для знищення російської військової техніки.
Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
За його словами, бізнесмен по веб-камерах, встановлених у його будинку побачив, що окупанти розмістили на подвір'ї 12 одиниць техніки, зокрема, РСЗВ, Торнадо-Гради.
Рішення бізнесмен ухвалив миттєво і повідомив "куди треба".
ЗСУ завдяки точно отриманим координатам знищили ворожу техніку.
Сам Андрій Ставніцер говорить, що ні про що не шкодує.
"Будинок відбудую, країну відбудуємо, головне врятувати якнайбільше життів" - сказав він.
Нагадаємо, що у Харківській області ЗСУ знищили колону ворожих танків і підірвали ґвинтокрил.