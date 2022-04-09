Український бізнесмен пожертвував своїм будинком, щоб знищити окупантів

Бізнесмен повідомив точні координати ЗСУ, а ті накрили техніку вогнем.

Український бізнесмен Андрій Ставніцер пожертвував своїм будинком для знищення російської військової техніки.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За його словами, бізнесмен по веб-камерах, встановлених у його будинку побачив, що окупанти розмістили на подвір'ї 12 одиниць техніки, зокрема, РСЗВ, Торнадо-Гради.

Рішення бізнесмен ухвалив миттєво і повідомив "куди треба".

ЗСУ завдяки точно отриманим координатам знищили ворожу техніку.

Сам Андрій Ставніцер говорить, що ні про що не шкодує.

"Будинок відбудую, країну відбудуємо, головне врятувати якнайбільше життів" - сказав він.

Нагадаємо, що у Харківській області ЗСУ знищили колону ворожих танків і підірвали ґвинтокрил.