Український блогер опублікував відео обстрілу Бурштинської ТЕС: його затримала СБУ

Служба безпеки України затримала блогера, який зняв та опублікував у Телеграм відео російського обстрілу Бурштинської ТЕС в Івано-Франківській області 19 жовтня.

Про це повідомили в СБУ.

Хлопець зробив це, щоб збільшити кількість підписників. Відео блогера підхопив Телеграм-канал з мільйонною аудиторію і вже через кілька хвилин результати обстрілу були в російських пропагандистів.

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"Блогер не є коригувальником і не мав наміру сприяти ворогу. Після спілкування зі спецслужбою він усвідомив, що відео влучань можуть бути використані РФ для коригування точності ударів", - зазначили в СБУ.

Правоохоронці вкотре наголошують: заборонено знімати та оприлюднювати відео наслідків влучань ворожих ракет і дронів по військових об’єктах і цивільній критичній інфраструктурі. Коригування ворожого вогню є злочином і карається законом.

Нагадаємо, 19 жовтня російська армія обстріляла Бурштинську ТЕС в Івано-Франківській області. Там спалахнула пожежа, дорогу біля об'єкту перекрили.

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