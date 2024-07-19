Український блогер розкрив брехню Кремля щодо умов припинення війни

Під час так званих “мирних переговорів” у Стамбулі в квітні 2022 року Росія планувала захопити ще більшу територію України, ніж та, що перебуває під окупацією зараз.

Як повідомив український блогер Денис Казанський, про це свідчить недавня заява міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова.

За словами голови зовнішньополітичного відомства держави-агресорки, у разі “успіху” переговорів у Стамбулі, Україна мала залишитися в межах 1991 року, "за винятком Криму і тих територій, які були зайняті у квітні 2022 року російськими військами".

Заява голови МЗС РФ Сергія Лаврова про переговори в Стамбулі

“Тобто про жодні межі 1991 року насправді не йшлося, навпаки, Росія намагалася відібрати ще більшу територію, ніж окупована зараз. І якби Україна на це погодилася, сьогодні було б втрачено частину Харківщини та правобережжя Херсонщини з Херсоном”, - зауважив блогер.

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Денис Казанський зауважив, що така заява Лаврова повністю нівелює брехню Кремля про те, що в Стамбулі Україні висунули цілком прийнятні умови, від яких нібито змусив відмовитися Борис Джонсон.

Нагадаємо, раніше німецьке видання WELT опублікувало текст мирного договору, який Україна та РФ нібито могли підписати у квітні 2022 року.

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