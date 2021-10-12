Українській делегації дадуть слово у Гаазі на слуханнях справи моряків, захоплених у Керченській протоці

Українській делегації дадуть слово у Гаазі на слуханнях справи моряків, захоплених у Керченській протоці

В українському МЗС рішення чекають протягом пів року.

Українська делегація сьогодні, 12 жовтня, матиме слово у Гаазі на слуханнях справи моряків. Напередодні виступали росіяни – вони наполягають, що ця справа поза юрисдикцією міжнародного арбітражу. Власне, з питанням юрисдикції і мають визначитись судді на першому етапі.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 12 жовтня.

Україна хоче притягнути Росію до міжнародної відповідальності за протиправне затримання українських військових кораблів і моряків.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року російські прикордонники у Керченській затоці обстріляли і захопили три українські військові судна та затримали 24 моряків. У російському полоні вони провели 9 місяців. Аж поки у 2019 році Міжнародний трибунал з морського права на запит України зобов'язав Росію звільнити моряків та повернути Україні човни. Кремль виконувати це рішення відмовився. Але українські моряки таки повернулися додому в результаті обміну полоненими і затриманими між Україною та Росією. Згодом росіяни віддали і військові судна.

Новини світу: українській делегації дадуть слово у Гаазі на слуханнях справи моряків

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