Український депутат володіє готелем у Підмосков’ї, де зупиняються військові РФ — розслідування

Журналісти стверджують, що засновані депутатом Полтавської обласної ради підприємства продовжують працювати в Росії та приносити прибуток.

Депутат Полтавської обласної ради від фракції "Батьківщина" Микола Корецький ще у 2006 році заснував готель "Русь" у селищі Селятино за 30 км від Москви. Заклад, розташований поряд із місцем дислокації військової частини російських танкістів, працює дотепер.

Про це йдеться у розслідуванні NGL.media.

За інформацією журналістів, заснований українським депутатом готель на 65 номерів дотепер приймає відвідувачів, провести ніч тут коштує від 2740 рублів до 3900 рублів (приблизно 30-40 доларів США).

У розслідуванні наголосили, що поряд з готелем дислокується військова частина 60-ї бригади управління 1 гвардійської танкової армії Західного воєнного округу Сухопутних військ РФ, і, судячи з відгуків, у готелі зупиняються військові РФ.

Компанія Корецького, яка досі не ліквідована і володіє готелем, отримала 15,5 млн рублів ($124 тис.) виручки за 2022 рік.

Хто такий Микола Корецький

Депутат Микола Корецький не тільки політик, але й бізнесмен. В Україні він відомий як власник одного з найбільших в країні виробників комунальної техніки "Альфатекс".

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За інформацією журналістів, у 1990-х роках Корецький починав підприємницьку діяльність з перепродажу у Росію кременчуцьких вантажівок КрАЗ, розвиваючи дилерську мережу.

Після 2014 року він перетворив свою компанію "Альфатекс" на машинобудівне підприємство з виробництва комунальної спецтехніки, де використовували як російські запчастини МАЗ, так і інших іноземних виробників.

Які ще російські активи є у Корецького

Журналісти стверджують, що після 2014 року Корецький не відмовився від російських активів, його підприємства продовжують працювати в Росії та приносити прибуток навіть після повномасштабного вторгнення.

За даними NGL.media, зараз Корецький володіє:

компанією "КрАЗ-Ростов" , яка зареєстрована у місті Сургут Тюменської області, прибуток за 2022 рік становив 6,4 млн рублів (близько $50 тис.);

, яка зареєстрована у місті Сургут Тюменської області, прибуток за 2022 рік становив компанією з оренди нерухомості "Актив-Плюс" , що зареєстрована у російському місті Кемерово;

, що зареєстрована у російському місті Кемерово; 80% компанії ТОВ "КрАЗ НН" у Нижньому Новгороді, у 2022 році ця компанія задекларувала понад 8 млн рублів доходу ($56 тис.) та 1 млн рублів прибутку (близько $8 тис.).

Розслідувачі також встановили, що Корецький досі є співзасновником фірми "РусКрАЗ", що з 2007 року імпортувала автомобілі з України, а тепер продовжує працювати на автомобільному ринку РФ, у 2022 році її прибуток склав 9,3 млн рублів ($74,1 тис.).

Що пояснює депутат

Коментуючи ситуацію журналістам NGL.media, Корецький заявив, що не може закрити бізнес у Росії.

"Свого часу я був дистриб’ютором КрАЗу в країнах СНД. Тому там було відкрито мною понад 30 фірм для продажу КрАЗів. Це всім відома історія. І ніякого фурору вона не зробить. Фірми, які залишилися незакритими, не працюють. По них ідуть різні суди з контрагентами (хтось не заплатив за автомобілі нам, десь директор втік… тривають суди). З 2014 року судитися в Росії стало ще гірше… тому справи не закривають… якось так. А з 2022 року навіть працівники моїх російських фірм зі мною практично не спілкуються, бо їм за це світить тюрма. Такі справи… Амінь", – написав у поясненні депутат.

Що каже Мін’юст

У Міністерстві юстиції України не змогли дати журналістам NGL.media офіційного роз’яснення про те, яким чином українці можуть закрити бізнес або вийти із засновників підприємств у Росії. У відповідь отримали лише пораду "звернутись до компетентних органів РФ з порушеного питання безпосередньо або через уповноважену особу".

Нагадаємо, директор донецької фірми Василь Бубка постачав пальне окупантам та платив "податки" терористам "ДНР".

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