Український десантник з ПЗРК поцілив 2 винищувачі-бомбардувальники Су-34 окупантів

Хлопець влучним попаданням збив їх з ПЗРК.

Військовослужбовці підрозділів протиповітряної оборони Десантно-штурмових військ Збройних Сил України продовжують успішно знищувати повітряні об’єкти російських окупантів, рятуючи життя своїм співвітчизникам. За 2 дні український десантник збив дві "пташки" РФ.

Про це повідомляють у Командуванні ДШВ ЗСУ.

Повідомляється, що майстер-номер обслуги підрозділу протиповітряної оборони 81 окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України солдат Гліб С. з ПЗРК знищив два винищувача-бомбардувальника Су-34 Повітряно-космічних сил ЗС РФ.

"Виявивши повітряну ціль на висоті близько двох тисяч метрів, я здійснив бойовий пуск, в результаті якого літак вибухнув в повітрі, – розповідає десантник. – Через день, наше “полювання” також було вдалим, іншу “Сушку” спіткала така ж сама участь.

Командування додало відео, на якому зафіксований бойовий пуск з ПЗРК, в результаті якого був збитий винищувач-бомбардувальник Су-34 на висоті 2000 метрів.

Нагадаємо, що українські десантники збили в небі над селом у Миколаївській області російську крилату ракету, яка летіла в напрямку Кропивницького.