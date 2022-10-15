Український дім в Данії презентував аудіовізуальне 3D-шоу про традиційну монументальну мозаїку

Уперше інсталяцію українських мозаїк "Discover Ukraine: Bits Destroyed" було представлено у 2019 році у Відні.

14 жовтня під час Культурної ночі 2022 в Копенгагені Ukraine House in Denmark продемонстрував найяскравіші взірці української традиції монументальної мозаїки. Вражаюча аудіовізуальна 3D-інсталяція "Discover Ukraine: Bits Destroyed but Undefeated" транслювалася на стінах культової будівлі Данського музею війни.

Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну українська культурна спадщина кожного дня зазнає руйнувань. За даними Міністерства культури України, станом на початок жовтня зруйновано чи пошкоджено 540 об'єктів культури.

Жертвами військової агресії стають стародавні церкви, музейні артефакти, рукописи, бібліотеки, а також мозаїчні панно, які відображають монументальне мистецтво України 1960–80-х років.

Фото: Український дім в Данії

"Несправедлива війна Росії проти України — це у першу чергу війна упокорення і знищення української культури та ідентичності. Культурна спадщина - невід'ємний елемент нашої пам'яті, і ми повинні зробити усе, щоби захистити її для наступних поколінь і мати можливість поділитися нею. Культура - це також найміцніший фундамент для зростання свободи і демократії в усьому світі. Ми дуже цінуємо можливість занурити данського та міжнародного глядача у багатошаровий світ українського монументального мистецтва та привернути увагу до його збереження в рамках відомої Culture Night у Копенгагені", - коментує Наталія Попович, співзасновниця і голова правління Українського дому в Данії.

Уперше інсталяцію українських мозаїк "Discover Ukraine: Bits Destroyed" було представлено у 2019 році у Відні. В інсталяції, створеній Українським інститутом та командою студії Rock ‘n’ Light, використано зображення 58 монументальних мозаїк 1960 — 70-х років. На жаль, коли інсталяції демонстрували у 2022 році на фасаді Старого Королівського військово-морського коледжі в Грінвічі, уже більше третини з мозаїк з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну було пошкоджено, зруйновано або вони знаходяться на тимчасово окупованих територіях.

Фото: Український дім в Данії

"Проєкт дає змогу дізнатись про українське мистецтво, яке щодня знищується російськими бомбами. Це спосіб зберегти принаймні пам’ять про частину багатої мистецької спадщини України, яку світ тільки почав відкривати", — коментує Тетяна Філевська, креативна директорка Українського інституту.

Десятихвилинна аудіовізуальна робота "Discover Ukraine: Bits Destroyed but Undefeated" - це спроба ревіталізації глибоко вкоріненої традиції мозаїк в публічному просторі через цифрову проєкцію. Вона стала можливою завдяки послідовній співпраці з фотографом Євгеном Нікіфоровим та його документальному проєкту "Українська радянська мозаїка" (2013-2021). Інсталяція транслювалася з музичним супроводом українського дуету Ptakh_Jung.

Фото: Український дім в Данії

Символічно, що подія відбулася 14 жовтня — саме в той день, коли українці святкують День захисників і захисниць держави.

"У цій війні з російськими окупантами ми виборюємо не тільки право на фізичне існування та територіальну цілісність України, але й право на свою культуру, мову, традиції, ідентичність. Наша мова, культура і традиції — і є ми. Тому нас можливо намагатися знищити, але неможливо перемогти", — говорить Сергій Танасов, лейтенант ЗСУ, українській "кіборг"-захисник Донецького аеропорту 2014 р, депутат Миколаївської міської ради (того самого регіону, який Данія зобов'язалась відбудовувати після війни).

Серед співорганізаторів і партнерів, які доклались до представлення України в межах Copenhagen Culture Night 2022 - Ukraine House in Denmark, Український Інститут, Посольство України в Данії, Міністерство культури Данії, Музей війни у Данії та The Politiken Fund.

Фото: Український дім в Данії

Довідка

Український дім в Данії — громадська організація культурної дипломатії України в Копенгагені. Її місія — формувати сталий позитивний вплив України на українсько-данську співпрацю, безпеку та сталий мир у Європі.

