Волинська трагедія: український дипломат розповів, де та коли почнеться ексгумація жертв

Ексгумація польських жертв Волинської трагедії розпочнеться навесні 2025 року в селі Пужники Тернопільської області.

Про це повідомив посол України в Польщі Василь Боднар в інтерв'ю для TVN24.

"Навесні ми плануємо вирушити в перше місце, де вже видано дозвіл, тобто в Пужники. (…) Ми не знаємо точно, в якому місяці, але ми готуємося до того, що якщо погода дасть змогу, то всі дозволи видано і команда від польської сторони також готова розпочати ці роботи", - зазначив Бондар.

Дипломат повідомив, що зараз ведеться робота щодо визначення всіх місць, де можна провести ексгумацію польських жертв як у Польщі, так і в Україні.

"Згідно з українським законодавством, має бути українська компанія, яка має ліцензію на проведення таких робіт. Польська сторона вже має такого партнера і ця співпраця розвивається з українською установою", — заявив посол.

Він підкреслив, що "ця установа отримала всі дозволи, і коли команди виїдуть разом, почнуть копати, тоді суспільство про це дізнається і, звичайно, ми будемо це комунікувати через міністрів культури".

За словами посла, Україна частково фінансуватиме ексгумаційні роботи на своїй території.

"Місцева влада і наш Інститут національної пам’яті повідомили, що надаватимуть дотації на ці роботи, але в основному фінансування йде від польської сторони", - додав Бондар.

Що відомо про Волинську трагедію

Тема Волинської трагедії є однією з найбільш суперечливих в українсько-польських відносинах. Події 1943 року в Польщі окреслюють як "Волинська різанина", а в Україні - "Волинська трагедія". Події на Волині 1943 року у Польщі розглядають окремо від решти подій Другої світової війни та передвоєнного періоду.

Зокрема, вимагаючи визнання провини за "Волинську різанину" українцями, у Польщі не згадують про польсько-українську війну 1918-19 років, передвоєнну пацифікацію українців Галичини та Волині, напади на українські села на Холмщині та Надсянні 1941-1944 років, масову депортацію автохтонного українського населення з тих земель, які після Другої світової війни увійшли до складу Польщі.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Дональд Туск заявляв, що не дозволить використовувати Волинську трагедію з метою політичних ігор.

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