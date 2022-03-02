Український дистриб’ютор автобрендів HAVAL та Great Wall закликає глобальних партнерів допомогти зупинити вторгнення Росії в Україні Актуально

Український дистриб’ютор автобрендів HAVAL та Great Wall закликає глобальних партнерів допомогти зупинити вторгнення Росії в Україні Актуально

З метою зупинення ганебного вторгнення Росії на територію суверенної та незалежної України, дистриб’ютор автобрендів HAVAL та Great Wall в Україні - компанія "Нова енергія України" - закликає всіх глобальних партнерів GWM допомогти Україні зупинити агресивну війну Росії проти України та врятувати український народ від геноциду:

Шановні партнери GWM у всьому світі!

Як ви вже знаєте, український народ перебуває в небезпеці.

Російські війська напали на Україну, руйнують міста, вбиваючи ні в чому не винних мирних жителів.

Ми закликаємо глобальних партнерів GWM у всьому світі, в особливості Китайську Народну Республіку, допомогти зупинити злочинні дії Росії, направлені на знищення українського народу. Порятунок життя українських мирних жителів залежить від Ваших активних дій.

Ми просимо Ваші компанії висловити свою офіційну позицію в підтримку України із закликом до урядів Ваших країн допомогти зупинити вторгнення Росії в Україну та сприяти відновленню миру в Європі.

Ми просимо вас поширити в національних ЗМІ правдиву інформацію про події та військові дії в Україні, хронологію яких ви можете відслідковувати у таких ЗМІ України:

Англійською мовою:

https://news.liga.net/politics/chronicle/russian-invasion-in-ukraine-tanks-and-rocket-attacks-on-cities-breaking-news

Дорогі друзі, колеги, партнери! Не мовчіть, не будьте співучасниками, разом ми зможемо зупинити агресора!

З вірою у мир,

Борис Ткаленко,

Директор ТОВ «Нова Енергія України»

2 березня 2022 року