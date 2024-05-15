Український ексміністр володіє житлом в Дубаї за 435 млн гривень: який вигляд мають апартаменти

Ексміністр екології та природних ресурсів України Микола Злочевський, якого оголошено в розшук, володіє двома розкошними апартаментами у одному з елітних житлових комплексів Об’єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ). Нерухомість він купив за $11 млн майже одразу після Революції гідності.

Про це свідчить витік даних з Земельного департаменту Дубаю та комунальних підприємств ОАЕ (Dubai Unlocked), повідомляє "Радіо Свобода".

Журналісти виявили серед власників елітної нерухомості в Дубаї чимало колишніх та чинних посадовців: міністрів, народних депутатів, суддів, прокурорів, керівників держпідприємств та їхніх родичів. Серед них - ексміністр часів Януковича - Микола Злочевський. Йому належать двоє апартаментів в елітному житловому комплексі W Residences Dubai - The Palm, шо розташований на штучному острові-пальмі – Palm Jumeirah.

Житло Злочевського в Дубаї

"Площа апартаментів становить понад 1,7 тис. кв. м. Згідно з даними транзакцій, вони обійшлися ексміністру у майже $11 млн (435,46 млн грн за курсом на 15 травня). Злочевський придбав нерухомість у липні 2019 року, коли його вже усунули з посади й оголосили у розшук за підозрою у розкраданні кредиту, який Нацбанк виділив на той момент працюючому "Реал Банку", - йдеться в повідомленні.

Житло Злочевського в Дубаї

Злочевський через це, зокрема, переписав дубайську нерухомість на доньку Анну, яка лишається власницею й на сьогодні.

Житло Злочевського в Дубаї

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