Український хлопчик, з яким Анджеліна Джолі зустрілась в італійській лікарні, став підопічним проєкту "Здійсни мрію"

Джолі запитала в Артема яку він має мрію – той зізнався, що хоче стати астрономом і космонавтом.

Анджеліна Джолі, голлівудська акторка та посол доброї волі ООН у справах біженців, зустрілася в Італії з українським хлопчиком, котрий бореться з гострим лімфобластним лейкозом. Артему – 10 років, він родом з Чернівців. Про його діагноз родина дізналася торік. Хлопчик проходив тривале лікування в Чернівцях, а потім у клініці Туреччини. Зараз продовжує лікування в Італії, де до нього завітала Джолі, щоб підтримати й надихнути. Про це на своїй Facebook-сторінці розповіла мама Артема, Людмила.

Артем з мамою

Зустріч з зіркою відбулась у клініці Bambino Gesu. Це найбільший педіатричний центр Італії та найстаріша дитяча лікарня в Римі. Наразі тут проходять лікування понад 40 українських дітей, які були змушені разом з мамами залишити Україну після початку військового вторгнення 24 лютого. Акторка і хлопчик багато говорили про захоплення, друзів, Україну. Джолі запитала в Артема яку він має мрію – той зізнався, що хоче стати астрономом і космонавтом.

Анджеліна Джолі зустрілася з 10-річним Артемом з України

Анджеліна Джолі у лікарні

"Усе колись було чиєюсь мрією. Польоти в космос теж. Зараз це вже можливо! Головне – мріяти та діяти! Артем – близький нам по духу! Він справжній мрійник ! Ми запросили його стати підопічним благодійного проєкту 1+1 медіа "Здійсни мрію". Артем і мама Людмила погодились!

Всіх чарівників запрошуємо допомагати нам. Друзі, космонавти з усього світу, всі, хто має пропозиції – пишіть нам. І ми вже кілька ідей маємо – як тільки Україна переможе – влаштуємо тренування та екскурсію разом з Національним космічним центром України, знайомство з українськими космічними героями. Ми віримо! Дякуємо Артему за натхнення!", – поділилась Лідія Таран, кураторка "Здійсни мрію", ведуча ТСН на 1+1.

instagram.com/lidiyataran

Від початку підступного військового вторгнення в Україну – Благодійний фонд "Ти не один" 1+1 media, проєкт "Здійсни мрію" продовжують робити дива і піклуватися про тих, кому це дуже важливо. Наразі 12,5 тонн гуманітарного вантажу з Іспанії – це медицина, дитяче харчування, гігієна, теплі речі – передають, зокрема, із рук в руки нашим евакуйованим переселенцям зі Сходу, – родинам з дітьми, – по різних містах. Ведуча "Сніданок з 1+1" і волонтерка "Здійсни мрію" Неля Шовкопляс передає допомогу родинам переселенців на Львівщині.

Долучитись і наблизити перемогу може кожен!

І дуже важливо – не зупинятися і здійснювати мрії дітей, які опинилися у важких життєвих обставинах, борються за життя, – заради зміцнення віри у майбутнє.

Це цілюща психологічна підтримка.

БО "ТИ НЕ ОДИН"

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 1+1 МЕДІА"

Код ЄДРПОУ 41565550

IBAN – UA 41 328209 0000026007050040834 Призначення платежу: Благодійний внесок