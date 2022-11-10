Український контрнаступ на Херсон вдався без необхідності великих наземних операцій - ISW

Український контрнаступ на херсонському напрямку, який почався з серпня, показав себе добре скоординованою кампанією блокування, щоб змусити ЗС РФ відійти через Дніпро без необхідності великих українських наземних наступальних дій.

Про це йдеться в щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Українські сили брали участь у цілеспрямованій і добре виконаній кампанії з метою націлити на російські райони концентрації, військові засоби та логістичні вузли по всій Херсонській області, щоб зробити російські позиції на західному березі небоєздатними без проведення великих масштабних і затратних наземних маневрів для звільнення території", - йдеться у звіті Інституту.

Зазначається, що ЗСУ здійснювали постійні атаки на мости через річку Дніпро та націлювалися на центри постачання та склади боєприпасів на східному березі Дніпра, що погіршувало здатність ЗС РФ перекидати сили на правий берег. Українські сили поєднали ці удари з розважливими й успішними наземними атаками на ключові місця, такі як Давидів Брід.

" Ця кампанія принесла результати. Суровікін прямо визнав, що російські війська не можуть забезпечити своє угруповання в Херсоні та прилеглих районах через українські удари по критично важливих російських лініях постачання на західний берег. Ро сійські джерела зазначили, що відхід є природним наслідком цілеспрямованих і систематичних українських ударів, які коштували ЗС РФ на правому березі головних артерій постачання, що поступово виснажило їхню загальну силу та можливості", - зазначають аналітики Інституту.

Водночас вони сумніваються, що виведення військ з Херсона - це пастка для ЗСУ, оскільки ще раніше були ознаки того, що російські сили, військові та економічні активи та окупаційні елементи постійно відступають із правого берега через річку Дніпро.

"Російське командування, безперечно, намагатиметься уповільнити українське просування, щоб підтримувати впорядкований відступ, і деякі сили можуть залишитися, щоб затримати українські війська в самому місті Херсоні, але ці бої будуть засобом для виведення якомога більшої кількості російських підрозділів у належному порядку", - вважають аналітики Інституту вивчення війни.

Нагадаємо, що вчора, 9 листопада, Міноборони РФ заявило про плановий відступ російських військ з правого берега Херсонщини. У Міноборони України заявили, що росіянам вірити не можна, тож треба бути готовими до будь-якого розвитку подій.

Президент України Володимир Зеленський у своєму щоденному вечірньому зверненні до українського народу заявив, що просто так з Херсону ніхто не йде.

В Офісі президента відхід ЗС РФ з Херсона вважають підготовкою Росії до поразки у війні проти України.

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