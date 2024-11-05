Український легіон у Польщі: скільки осіб зголосилися і коли вони підпишуть контракти

Контракт можна підписати на три роки або до завершення війни

За місяць роботи рекрутинговий центру Українського легіону в Польщі отримав понад 500 заявок від громадян України, які проживають у 30 країнах світу. Перші добровольці підпишуть контракти із ЗСУ до кінця 2024-го.

Про це розповіли у рекрутинговому центрі кореспондентові "Укрінформу".

Добровольці зможуть підписати контракт або на три роки, або до завершення війни. Після підписання документів їх направлять на один із полігонів у Польщі, де вони будуть проходити вишкіл.

Зазначається, що найбільше заявок надіслали українці, які проживають у Польщі та Чехії. Також є охочі з Великої Британії, Ірландії, Канади та США. Центр отримав 90% заявок від чоловіків, а 10% - від жінок. Приблизно половина заявок належить молоді до 25 років, інша - старшим людям.

"Молоді люди більше декларують бажання потрапити надалі у штурмові підрозділи або бути операторами БпЛА. Старші люди схиляються до посад, близьких до їхніх спеціальностей у мирному житті, наприклад у підрозділах матеріального забезпечення", - повідомили в центрі.

Як повідомлялося, Україна планує залучити до ЗСУ більше іноземців. Принаймні такі очікування у Міністерстві оборони після ухвалення Верховною Радою нового закону. Він дозволяє громадянам інших країн та особам без громадянства отримувати офіцерські звання в українській армії.

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