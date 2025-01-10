Український легіон в Польщі: друга група добровольців підписали контракти із ЗСУ

Серед добровольців є три жінки.

Друга група добровольців - громадян України, які наразі проживають за кордоном, підписали контракти із Збройними силами України.

Про це повідомляють кореспонденти "Укрінформу".

"Контракти підписали кількадесят осіб. Удвічі більше, ніж попереднього разу", - розповів один з представників центру.

Добровольці підписала контракти в у рекрутинговому центрі Українського легіону, що функціонує при генконсульстві України в польському Любліні. Серед контрактників є три жінки, які обрали медичні спеціальності та сферу зв'язку.

У другій групі є громадяни України, що проживають у Польщі, Німеччини, Чехії та Данії. Вік підписантів - від 18-ти до 55-ти років.

У рекрутинговому центрі кажуть, що заявки на службу в Українському легіону подали вже близько 1300 громадян України з-за кордону.

За словами українського генконсула Олега Куця, готується вже третя група добровольців. Вони підпишуть контракти у лютому.

Нагадаємо, міністр національної єдності України Олексій Чернишов заявляв, що країна не здійснюватиме примусових заходів для повернення своїх громадян додому з-за кордону. Наразі за межами країни перебувають мільйони українців.

Читайте також: