Український літак "Мрія" спричинив фурор у Данії: на нього з'їзжджалися дивитися жителі сусідніх країн (відео)

Український літак "Мрія" спричинив фурор у Данії: на нього з'їзжджалися дивитися жителі сусідніх країн (відео)

В аеропорту данського міста побувало близько 2000 людей, які приїхали подивитися на "Мрію".

У Біллунді (Данія) на днях приземлявся найбільший у світі літак Антонов Ан-225 "Мрія", чимало людей приїхали до аеропорту, щоб подивитися на нього.

Про це повідомляє місцеве видання Kristeligt Dagblad

У публікації журналісти описали всі технічні характеристики українського повітряного гіганта, захоплені його розмірами та можливостями.

"Для порівняння, звичайний пасажирський літак, наприклад Боїнг 737-800, має розмах крила менше половини, тобто 35,8 метра. І це 37,5 метрів завдовжки. При цьому він має так звану злітну масу 640 тонн. У всьому світі існує лише один екземпляр літака, а тому це особливий день для аеропорту та для тих, хто цікавиться польотам", - йдеться у публікації.

Повідомляється, що "Мрія" втретє перебуває у Данії, і вперше він приземлився в аеропорту Біллунду.

Кілька людей приїжджали до аеропорту, щоб побачити літак.

За словами Медса Біспа Агерснапа, менеджера зі зв'язків із громадськістю в аеропорту Біллунда, у п'ятницю ввечері вже було від 1000 до 2000 людей, які прийшли подивитися, як приземляється величезний вантажний літак.

"Він привертає увагу з усієї Данії, але люди з Фінляндії, Норвегії, Швеції, Німеччини та Англії також приїжджають подивитися на нього, –розповів він журналістам.

Літак вилетів із Данії вчора, близько 14:00.

Нагадаємо, що у суботу, 5 лютого, транспортний літак Ан-225 “Мрія” повернувся до України з Данії. Його приземлення в аеропорту Гостомель (Київська область) спостерігали десятки людей.

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