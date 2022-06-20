Медик ЗСУ "застукав" 8 окупантів за ганебним заняттям і взяв їх у полон (відео)

Медик ЗСУ "застукав" 8 окупантів за ганебним заняттям і взяв їх у полон (відео)

Медик одного з підрозділів ЗСУ взяв в полон 8 окупантів.

Загарбники саме порпалися у новенькій формі ЗСУ на складі.

Про це повідомляє Inform Napalm.

"Привезли нову форму. Хлопці до потрібного часу залишили її на купі і пішли по позиціях. Згодом медик вирішив повернутися - щось собі підібрати, а там вже вісім окупантів риються в нашій формі. Одному ногу прострелив, решта з переляку здалися. Результат - медик взяв в полон 8 орків", - повідомляють очевидці.

Українські захисники, які підоспіли на поміч медику, виявили на окупантах своє тактичне взуття. Один із окупантів поцупив і встиг приміряти командирські берці.

Увага! Відео містить нецензурну лайку!

Нагадаємо, що російські ЗМІ пишуть, що командирів "Азова", яких взяли у полон на маріупольському заводі "Азовсталь" вивезли до СІЗО "Лефортово" у Москві.

Раніше російський правозахисник та журналіст Марк Фейгін заявив, що кремлівський диктатор Володимир Путін хоче використовувати полонених захисників Маріуполя для шантажу української влади та розхитування ситуації в Україні.

Читайте також: