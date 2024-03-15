Український МіГ-29 вперше побачили в строю з французькою AASM Hammer (фото)

Також під французькі авіабомби Hammer були модернізовані Су-24М.

У мережі зʼявилось фото, на якому можна побачити український винищувач МіГ-29 із підвішеною на пілоні під лівим крилом керованою авіабомбою AASM Hammer-250, яку передала Франція.

Це бреше фото МіГ-29 в строю ЗСУ із французькою керованою бомбою, пише Defense Express.

Видання зазначає, що на фото видно, що при цьому літак крім керованої бомби, несе також підвішений паливний бак, іншого навантаження там нема.

Також повідомлялося, що під французькі авіабомби Hammer були модернізовані Су-24М.

"Якщо приглянемось до наведеного вище фото, то побачимо, що там зображення МіГ-29 з AASM Hammer-250 візуально схоже на зображення МіГ-29 із таємничими пілонами, вперше "засвічене" у червні 2023 року", - пише видання.

Пізніше стало відомо, що на фото з таємничими пілонами було відображено літак, адаптований під застосування американських JDAM-ER.Згодом на офіційних відео Повітряних Сил з'явилась додаткова деталізація, як саме були адаптовані наші МіГ-29 під керовані бомби JDAM-ER.

"На основі цього можемо поки лише припустити, що для адаптації наших МіГ-29 під французькі AASM Hammer не були потрібні значні переробки, відносно конфігурації під JDAM-ER. Але можливо, за певний час з’являться додаткові дані, які тут зможуть суттєво доповнити картину.Нагадаємо, що про рішення передати Україні керовані авіабомби сімейства AASM Hammer Франція оголосила у січні 2024 року, і тоді була мова про орієнтовно 600 бомб на рік, або ж по 50 одиниць на місяць", - йдеться у статті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Євросоюз затвердив 5 млрд євро на зброю для України.

Крім того, ми раніше інформували, що США в новому пакеті допомоги готуються передати Україні партію ракет ATACMS.

Читайте також: