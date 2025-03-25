Український морський дрон "Катран": в Мінцифри показали нову зброю (фото)

Секретний дрон "Катран" від учасників Brave1 знищує цілі в морі, на землі та в повітрі.

"Катран" — високотехнологічна розробка від української військової компанії Military Armored Company HUB представили 25 березня. Інформація про місії з цим дроном засекречена, але він став справжнім геймченджером на морі.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Дрон оснащений торпедами, мініганом, кулеметом, ПЗРК та іншою зброєю. Він спокійно долає відстані більш ніж 1 000 кілометрів, виконує ударні та розвідувальні операції. Дрон багатофункціональний — ефективно знищує морські, наземні та повітряні цілі", — повідомив Федоров.

Дрон Катран Фото: скрин відео Мінцифри

"Катран" не потребує окремий РЕБ, він має вбудовану систему для автоматичного розпізнавання загроз та відстрілу пасток. Це супертехнологія, яка задає новий стандарт ведення війни.

"Пишаюсь українським розробниками з кластера Brave1 — ви створюєте унікальні технології не лише для України, а й для світу", — додав міністр.

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