Український морський дрон MAGURA V5 отримає важливі доповнення: Буданов розповів деталі

Морський дрон ще не розкрив свої можливості повною мірою. Згодом його обладнають засобами ППО.

На російські кораблі в морі буде полювати український дрон MAGURA V5, який створили виключно для виявлення та знищення цілей РФ. Морський дрон невеликий за розміром, швидкий і значно маневреніший.

Про це з посиланням на керівника української розвідки Кирила Буданова пише “УП”.

Як зазначається, морський дрон ще не розкрив свої можливості повною мірою. Згодом його обладнають засобами ППО, і, ймовірно, іншими системами ураження цілей.

"Зараз фахівці працюють над тим, щоб на безпілотну платформу поставити засоби ППО. Я не технік, але розумію, що це завдання досить складне. Адже потрібні засоби виявлення цілі, захоплення повітряного об'єкта, засіб ураження - і це все потрібно розмістити на досить малій платформі. Це непросте завдання суто технічно, але воно реальне", - заявив Кирило Буданов.

Він також додав, що сам по собі морський дрон - дуже недешева річ. Проте точна вартість не розкривається, але йдеться про мільйони гривень за одиницю. Хоча рівень завданих збитків РФ значно перевищує його ціну.

"Ви ж бачите, технології розвиваються, майстерність операторів зростає. Я хотів би вам сказати, що це виключно питання наших технологій і навченості. Але іноді впливають ще й фактори навченості екіпажу корабля, проти якого працюють. Ну і все ж таки удача теж іноді має певне місце. Так, нам буває щастить, але щастить завжди тим, хто підготовлений", - наголосив Буданов.

Нагадаємо, що ЗСУ за два тижні знищили більше Су-34, ніж РФ виготовляє за рік.

Читайте також: