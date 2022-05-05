Український моряк з "Яни Капу" вдруге за останні чотири роки потрапив до російського полону

Український моряк з "Яни Капу" вдруге за останні чотири роки потрапив до російського полону

Український моряк з буксира "Яни Капу", який росіяни захопили поблизу Керченської протоки у листопаді 2018 року, Євгеній Семидоцький вдруге потрапив в полон окупантів.

Сватівчанин Євгеній Семидоцький вдруге потрапив в полон росіян.

Про це повідомляє Луганська ОВА.

У Сватовому він працював у пожежно-рятувальному загоні місцевого осередку ДСНС. Залишався в населеному пункті до останнього аби допомагати людям.

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"Сьогодні, 5 травня, стало відомо, що Євгеній Семидоцький був затриманий і позбавлений волі росіянами ще в березні. Вдруге за останні чотири роки", - сказано в повідомленні.

Жителі Луганщини протягом цих місяців усіляко підтримували Євгенія. Зокрема, доєдналася до усеукраїнської акції діти зі Сватівського району. Вони виготовили синьо-жовті кораблики – оригамі, з надією, що всесвітнє суспільство допоможе українським морякам повернутися на Батьківщину.

У містах та районах області, зокрема, у Сєвєродонецьку, Рубіжному, Троїцькому та Сватівському районах, були розміщені білборди із зображенням Євгенія та словами підтримки "#Тримайся_Луганщина_з_тобою!".

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені під час виконання військового обов’язку, вірність Українському народові і військовій присязі Євгенія Семидоцького відзначено медаллю "За військову службу Україні".

Крім того, Володимир Зеленський вручив йому президентський годинник.

Нагадаємо, жителі так званої "ДНР" просять своїх земляків не йти воювати на боці окупантів.

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