Український нардеп "загубив" 11 мільйонів: що відомо про новий скандал і гучну заяву НАБУ

Новий скандал сколихнув Україну. Нардеп Андрій Клочко отримав підозру за незаконне збагачення. Майна накупив, а от пояснити, звідки гроші на це все, не зміг.

Що вдалося дізнатися журналістам, про кого з народних обранців мова і як "бідний" нардеп напрошувався на державну допомогу, бо сам не витягував - дивіться в ексклюзиві TSN.ua.

Нардепа викрили на незаконному збагаченні?

І матір при грошах, і сестра-мільйонерка, не пощастило лише йому. Так й так, що довелося колись навіть просити допомоги у держави. Це чергова історія про те, як іноді влада розбещує і забирає землю з-під ніг. Йдеться про Андрія Клочко, депутата від Слуги народу. 2 травня він отримав підозру від НАБУ за незаконне збагачення на 11 мільйонів гривень.

НАБУ і САП повідомили про підозру у незаконному збагаченні чинному народному депутату України. За даними слідства, у 2020-2021 рр. народний обранець набув у власність активи загальною вартістю 25 млн грн, хоча офіційний дохід та заощадження його та дружини за цей період становили не більше 14 млн грн. Таким чином різниця між вартістю придбаного майна та коштами нардепа становила 11 млн грн.

Що не потрапило у декларацію?

Правоохоронці з’ясували, що нардеп переписав своє майно на найближчих родичів і таким чином в “тіньовому бані” опинилися: 3 земельні ділянки на Київщині, 5 квартир у столиці, 2 нежитлові приміщення, а також автівки Tesla та Mersedes-Benz. Усе це він записав на матір та сестру, але фактично користувався сам, кажуть у Бюро. Й до слова, це не така й новинка, адже за нардепа раніше вже бралися розслідувачі Бігус інфо.

Вони опублікували матеріал ще 2021 року, власне він і став підгрунтям для старту перевірки. Ще тоді журналісти заявили, що 70-річна матір народного депутата від “Слуги народу” Андрія Клочка – Наталія – протягом останніх двох років стала власницею одразу двох квартир у Києві, будинку, земельних ділянок і авто.

Ринкова вартість цього майна зараз приблизно 14,5 млн грн, а старт вартісних покупок співпав з потраплянням Клочка до Верховної Ради.

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За даними реєстру прав на нерухомість, в серпні 2021-го Наталія Клочко купила одразу дві квартири (на 200 і на 68 кв.м) і нежитлове приміщення (4,5 кв.м) в столичному ЖК Рів’єра. Комплекс розташований поблизу метро “Славутич” та виходу до пляжу на Дніпрі. Середня вартість квадрату в цьому ЖК – 35 тис. грн.

Тож нерухомість матері нардепа мала б коштувати близько 9,5 млн. грн. Перед тим, у квітні 2021-го жінка купила купила будинок на 150 кв.м під Броварами у селі Перемога. За цією адресою знаходиться котеджне містечко “Viva Village Town”, де розташовано 13 таунхаусів. На сторінці містечка у Facebook будинки трохи меншої площі пропонують за 1,8 млн грн.

У 2020-му жінка стала власницею 24 соток в Блиставиці, це в 25 км від Києва. Ділянка знаходиться на території закритого котеджного містечка посеред лісу, з власним озером. Проте тільки землю в цьому місці продавали за 86 тис. грн за сотку без комунікацій.

За таким прайсом ділянка матері нардепа мала б обійтись десь у 2 млн грн. Крім того, того ж року жінка купила авто – Tesla Model X 2016-го року випуску. Ціни та такі машини на вторинному ринку стартують від 1,2 млн грн”.

Отримував допомогу від держави

Детективи НАБУ також з’ясували, що сестра нардепа має 3 квартири, одне нежитлове приміщення вартістю на 5 мільйонів гривень, хоча офіційний дохід жінки з 1998 по 2021 рік становить понад 2,5 мільйона гривень. Цікаво, що у самого нардепа, згідно з даними у його тодішній електронній декларації, власного житла у власності вказано не було.

Ба більше, журналісти Бігус інфо повідомляли, що Клочко отримував від держави компенсацію на оренду житла в столиці. За даними розслідувачів, виплачувати компенсацію Клочку почали не спочатку його каденції нардепа – перші 20 тисяч допомоги політику прийшли у грудні 2019 року. У січні-березні 2020-го держава компенсувала йому 58 850 грн. Потім була перерва, а відновили виплати у вересні-грудні 2020 року. Тоді Клочко отримав 99 тисяч гривень.

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Схоже, багаті родичі не дуже хотіли допомагати бідному народному обранцю. Зараз же, у декларації за 2023 рік Андрій Клочко вказав, що за основним місцем роботи отримав 644 160 заробітної плати, за сумісництвом 10 971 грн, дохід від відчуження рухомого майна склав 1 мільйон 780 тисяч гривень.

Андрій Клочко пройшов до Ради за списками “Слуги народу”. Очолював комітет з організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. До парламенту Клочко був приватним підприємцем з основним видом діяльності – торгівля книгами в спецмагазинах.

Дружина ж продовжила займатися підприємницькою діяльністю, після обрання чоловіка нардепом і навіть її справи пішли вгору. Водночас інформація про матір нардепа була відсутня в усіх бізнес-реєстрах. У коментарі журналістам Bihus.Info у 2021 році Клочко сказав, що він не фінансував купівлю нерухомості матері і порадив звертатися безпосередньо до неї. Але згодом висловився у своїх соцмережах.

Коментар Клочка

За словами нардепа, це його сестра допомагала матері, бо вона є забезпеченою людиною з медичним бізнесом, а її чоловік керує місцевою філією міжнародної компанії. Клочко додав, що не спілкується з батьками і сестрою з фінансових питань.

За його словами, його мати і сестра продали свою нерухомість і купили іншу, додавши гроші зі своїх заощаджень і його подарунок від 2018 року, який він зробив після продажу квартири в Броварах. Хто казав правду, а хто ні - розберуться відповідні органи, але ж підозра явно не з повітря взялася. Та все ж варто нагадати, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, НАБУ і САП повідомили про підозру у незаконному збагаченні чинному народному депутату України.

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