Український нардеп зганьбився через фейк про звільнення Залужного: реакція Мережі

Народний депутат Володимир Ар'єв заявив, що міністр оборони вніс подання на Ставку верховного головнокомандувача про звільнення Валерія Залужного. Мовляв, про це повідомило "надійне джерело". Ганебний вкид розкритикували у соцмережах, а пізніше політик видалив публікацію, відзначивши, що інші джерела спростували інформацію.

Про це політик написав на своїй сторінці у Facebook.

Пост Володимир Ар'єва / Скриншот

"Знімаю попередній пост про подання на ставку щодо звільнення Залужного. Наразі з багатьох інших джерел кажуть, що це не так.

Сподіваюсь, що буде чітке повідомлення про те, що ніхто Залужного звільняти не збирається і що всі ці ігри закінчаться", – написав Ар'єв.

Реакція Мережі

У коментарях до публікації журналіст Денис Казанський написав, що не слід робити такі абсурдні вкиди, щобільше, їх дуже легко спростувати за 5 хвилин. "Це максимально тупо і непорядно. В жодному разі ніколи не підтримаю політичну силу, від якої ви будете балотуватися", – наголосив він.

Ар'єву дорікнули, що він, як журналіст, мав розуміти, якими жахливими можуть бути наслідки подібних дій. Слід зауважити, що така дезінформація, на жаль, працює на користь ворога. Фейк одразу ж підхопили російські пропагандисти.

"Дякую за вашу активну роботу на розкол українського суспільства. Вашу дезу та фейки вже активно смакує роспропаганда, працюйте далі в тому ж дусі!",– акцентував користувач.

Фейк Ар'єва підхопили російські ЗМІ / Скриншот

"Маю інформацію з одного перевіреного джерела, що ви періодично пишете херню", – відзначив комік Тарас Стадницький.

Українці закликали нардепа краще думати, перш ніж щось писати, і назвали пліткарем. Вони підкреслили, що Ар'єв є безвідповідальним і "хайпує з вогнем".

У Мережі жартують про необхідність посиленої охорони для Залужного через фейк Ар'єва / Скриншот

"Дестабілізувати суспільство і вводити в оману людей під час війни заради хайпу та політичних балів це дно. Складіть мандат", – пропонує Ар'єву громадський та політичний діяч Михайло Брижко.

Нардепу спробували пояснити головну проблему його вчинку. "Коли до вас завітає СБУ і попросить пояснити ваш сьогоднішній вкид, ви почнете кричати про те, що це політичні репресії та утиски. Хоча це буде просто бесіда з іді... індивідом, який грає на руку росіянам", – зауважує представник МВС Євгеній Пилипчук.

Реакція на фейк Ар'єва / Скриншот

Здебільшого українці не добирали слів:

"Яке воно кончене..."

"Де вибачення за п****ж?"

"Тільки ідіот міг таке написати"

"Балабол"

"Володимире, ви головою об дерево вдарилися?"

Креативна оцінка дезінформації Ар'єва / Скриншот

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