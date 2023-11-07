Український нардеп зганьбився через фейк про звільнення Залужного: реакція Мережі

Користувачів Мережі обурила дезінформація від нардепа.
Народний депутат Володимир Ар'єв заявив, що міністр оборони вніс подання на Ставку верховного головнокомандувача про звільнення Валерія Залужного. Мовляв, про це повідомило "надійне джерело". Ганебний вкид розкритикували у соцмережах, а пізніше політик видалив публікацію, відзначивши, що інші джерела спростували інформацію.
Про це політик написав на своїй сторінці у Facebook.
"Знімаю попередній пост про подання на ставку щодо звільнення Залужного. Наразі з багатьох інших джерел кажуть, що це не так.
Сподіваюсь, що буде чітке повідомлення про те, що ніхто Залужного звільняти не збирається і що всі ці ігри закінчаться", – написав Ар'єв.
Реакція Мережі
У коментарях до публікації журналіст Денис Казанський написав, що не слід робити такі абсурдні вкиди, щобільше, їх дуже легко спростувати за 5 хвилин. "Це максимально тупо і непорядно. В жодному разі ніколи не підтримаю політичну силу, від якої ви будете балотуватися", – наголосив він.
Ар'єву дорікнули, що він, як журналіст, мав розуміти, якими жахливими можуть бути наслідки подібних дій. Слід зауважити, що така дезінформація, на жаль, працює на користь ворога. Фейк одразу ж підхопили російські пропагандисти.
"Дякую за вашу активну роботу на розкол українського суспільства. Вашу дезу та фейки вже активно смакує роспропаганда, працюйте далі в тому ж дусі!",– акцентував користувач.
"Маю інформацію з одного перевіреного джерела, що ви періодично пишете херню", – відзначив комік Тарас Стадницький.
Українці закликали нардепа краще думати, перш ніж щось писати, і назвали пліткарем. Вони підкреслили, що Ар'єв є безвідповідальним і "хайпує з вогнем".
"Дестабілізувати суспільство і вводити в оману людей під час війни заради хайпу та політичних балів це дно. Складіть мандат", – пропонує Ар'єву громадський та політичний діяч Михайло Брижко.
Нардепу спробували пояснити головну проблему його вчинку. "Коли до вас завітає СБУ і попросить пояснити ваш сьогоднішній вкид, ви почнете кричати про те, що це політичні репресії та утиски. Хоча це буде просто бесіда з іді... індивідом, який грає на руку росіянам", – зауважує представник МВС Євгеній Пилипчук.
Здебільшого українці не добирали слів:
- "Яке воно кончене..."
- "Де вибачення за п****ж?"
- "Тільки ідіот міг таке написати"
- "Балабол"
- "Володимире, ви головою об дерево вдарилися?"
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