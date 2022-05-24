Український народ кров’ю довів, що гідний бути рівноправним членом ЄС і для цього не потрібно 15 років - Шмигаль

Уряд переконуватиме союзників уже наступного місяця надати Україні статус кандидата на членство в ЄС, зазначив прем'єр.
Уряд активно впроваджує європейські правила фактично в кожному секторі економіки та сфері суспільних відносин. Вступ України в ЄС – це ключова геополітична мета на найближчі роки. Для цього Україні не потрібно 15 років. Багато європейських лідерів це розуміють. Так само як вони розуміють, наскільки сильно змінилася геополітична карта Європи та світу після розв’язаної Росією війни.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 24 травня.
"Україна може дати дуже багато оновленій Європі. Продовольча безпека, енергетичний перехід, діджиталізація, новий перспективний ринок, нові можливості для інвестицій і, звичайно, посилення колективної європейської безпеки, адже українська армія довела, що є однією з найсильніших у світі", - наголосив він.
Прем'єр підкреслив, що український народ власною кров’ю довів, що він гідний бути рівноправним членом Європейського Союзу.
"Тому ми сподіваємося і будемо переконувати наших союзників уже наступного місяця надати Україні статус кандидата на членство в ЄС. Це продемонструє, що європейські країни дійсно поважають цінності боротьби за свободу та демократію, які вони колись здобували так само, як і Україна зараз. Україна буде членом ЄС. У цьому навіть немає сумніву. Працюємо, аби зробити це якомога швидше", - резюмував він.
Нагадаємо, раніше Шмигаль заявив, що для Росії вступ України в ЄС означає остаточний похорон їхніх імперських амбіцій.
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