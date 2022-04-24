"Український народ платить занадто високу ціну за помилки багатьох європейських урядів" - МЗС

"Український народ платить занадто високу ціну за помилки багатьох європейських урядів" - МЗС

В МЗС розчаровані висловлюваннями федерального міністра закордонних справ Австрії про європейське майбутнє України.

Речник МЗС України Олег Ніколенко прокоментував заяву міністра закордонних справ Австрії Александра Шалленберга, який заявив, що Україні не варто пропонувати членство в Євросоюзі.

Про це він повідомив в коментарі ТСН.ua.

"Вважаємо їх стратегічно недалекоглядними та такими, що не відповідають інтересам об’єднаної Європи. Такі висловлювання також ігнорують той факт, що переважна більшість населення країн-засновників ЄС підтримує членство України", - наголосив він.

Необ’єктивне сприйняття реальності багатьох європейських урядів вже призвело до політичного та економічного послаблення Європи, надало можливість Росії підривати стабільність в ЄС та втілювати гібридну агресію проти європейських країн.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба вже відзначав, що "український народ платить занадто високу ціну за помилки багатьох європейських урядів".

"Схоже, нинішньої війни, жертв та руйнувань їм замало. Продовжувати під різними приводами відкладати в часі членство України в ЄС або шукати йому альтернативу означає потурати агресивним планам Путіна та гальмувати зміцнення Євросоюзу шляхом долучення можливостей України", - вважає Ніколенко.

Він також наголосив, що Україна має всі підстави вимагати об'єктивного визнання її заслуг та стратегічної ролі для ЄС.

"Завдяки незламній волі та сміливості Президента України та українського народу Європа може сьогодні жити в мирі. Без перебільшень наша держава стала форпостом захисту безпеки ЄС, європейської свободи та європейських цінностей", - сказав він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що мета ракетних ударів по Одесі – це терор з боку російських загарбників.

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