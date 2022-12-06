"Український народ вам довіряє і вірить у вашу силу": Зеленський, Залужний та військове командування привітали ЗСУ з професійним святом

6 грудня Збройні Сили України відзначають професійне свято. З нагоди цього дня українських захисників привітав президент України Володимир Зеленський та командування.

У своєму зверненні президент відзначив мужність та самовідданість українських захисників

"Стійкістю і професіоналізмом зламали ворожі імперські плани та ціною власного життя і здоров’я продовжуєте здобувати свободу для мільйонів українців, виборювати право на існування нашої держави. Сьогодні ви відзначаєте професійне свято, ведучи запеклі бої з російськими окупантами на землі, у повітрі й на морі. Ви міцно тримаєте позиції і вибиваєте ворога з нашої землі, звільняючи українські міста і села. Український народ вам довіряє і вірить у вашу силу й незламність", - сказав президент.

Він висловив слова вдячності усім військовослужбовцям Збройних Сил України за відвагу, самопожертву й непереможний характер, який вони щодня демонструєте в боях з російським агресором. Також він згадав полеглих захисників України.

"У цей день ми схиляємо голови перед пам'яттю героїв, які віддали своє життя за Україну. Ми завжди пам'ятатимемо їх подвиг", - сказав Зеленський.

Переконаний, що Збройні Сили України й надалі надійно захищатимуть нашу державу і будуть прикладом самовідданості та героїзму.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний згадав про шлях, який українські захисники пройшли за майже 9 років війни України проти Росії та зазначив, що у цей день передусім думає про тих захисників, які полегли на полі бою та їхні сім'ї.

"Це шлях воїнів, шлях людей, які мають сміливість та гідність обрати свободу. Він залитий кров'ю, сповнений страждань і болю, але саме він веде нас вперед, щоб помститися і перемогти, не залишає місця для страху і зневіри. Кожного дня, усвідомлюючи ціну, яку ми платимо за свободу, я збираю всю волю в кулак, щоб вистачило сил здолати агресора і відбити в нього бажання будь-коли у майбутньому посягати на нашу свободу", - заявив Залужний.

Командувач об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв відзначив високий рівень мотивації, відмінні показники бойової, фізичної та морально-психологічної підготовки українських захисників.

"Дев’ятий рік поспіль Ви бороните рідну землю від агресора. На межі людських можливостей з честю та доблестю виходите із надскладних ситуацій. Сьогодні Ви захищаєте державу і людей, які виборюють собі шлях демократичного розвитку та сповідування європейських цінностей, Ви захищаєте право українців на вільне життя у вільній країні. Щиро бажаю Вам нових особистих перемог і нашої великої Перемоги, здоров’я Вам і Вашим родинам, радості у душі та усмішок у серці!", - сказав Наєв.

Російська армія програє на полі бою в Україні, бо їй протистоїть доблесть, дух й звитяга українських військових. Про це в своєму привітанні з днем ЗСУ сказав командувач Повітряних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.

"Сьогодні окупанти програють на полі бою! Доблесть, честь, героїзм, бойовий дух та звитяга українського воїна зламали зуби рашистській орді. Відтак вони почали терор проти мирного населення. Так чинять військові злочинці, яких засуджує увесь цивілізований світ!", - сказав він.

Він додав, що свою 31-річницю Збройні Сили України зустрічають героїчно, б’ючи ворога на суходолі, у небі, на морі й в тилу.

"Повітряні сили роблять усе можливе й неможливе, аби атаки рашистів не досягали своїх цілей! І будемо робити це й надалі. Захищатимемо український народ та весь цивілізований світ від цілковитого зла. Будемо бити окупантів там, де вони цього не чекають. Дякую усім захисникам та захисницям України, волонтерам, енергетикам, західним партнерам, усім – хто наближає нашу перемогу", - сказав командувач.

Нагадаємо, що ЗСУ відбили ворожі атаки на 7 ділянках на Донеччині та поцілили у місце дислокації окупантів.

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