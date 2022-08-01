"Український наступ змушує Росію збільшити війська на окупованому півдні" - розвідка

У подальшому їх планують застосувати на півдні України для ведення бойових дій проти ЗСУ.

Про це повідомляє ГУР Міноборони, з посиланням на представника ГУР МО України Вадима Скібіцького та його інтерв’ю виданню “The Guardian”.

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За словами представника воєнної розвідки України, Росія два тижні тому вивела з Донеччини тактичні групи повітряно-десантних військ і перекинула їх до окупованого Херсону. РФ також перекидає війська зі свого східного військового округу, які використовувалися для атаки на Слов’янськ.

"Якби росія виграла битву на півдні та сході України, вона продовжила б нові наступальні операції, щоб захопити більше території України, використовуючи підрозділи, які зараз формуються в рф", сказав Вадим Скібіцький.

Також, представник ГУР МО України зазначив, що, окрім додаткової зброї, Україні потрібна допомога у підготовці військ за кордоном.

Нагадаємо, що у Криму жителі стали непокоїтися через бойові дії, які можливі на території півострова. До кримчан прийшло розуміння того, що загроза війни на території півострова стає реальністю.

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