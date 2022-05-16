Український підсанкційний завод хотів відновити постачання для "військової машини" Росії - СБУ

СБУ заблокувала роботу підсанкційного заводу у Дніпрі, який збирався відновити постачання для російського військового-промислового комплексу (ВПК).

Як повідомляється, цей завод виготовляв комплектувальні до літаків, ракетних систем і підводних човнів, а також товари подвійного призначення, які потім переправлялися на територію РФ. Там окупанти здійснювали перерозподіл отриманої продукції серед своїх військових заводів та інших об’єктів ВПК.

Про це інформує пресслужба СБУ.

За даними слідства, лише за 2021 рік на ньому було виготовлено 340 т цієї продукції вартістю понад 450 млн грн.

"Оскільки засновником заводу є російська корпорація, яка спеціалізується на виробництві і модернізації зброї та військової техніки, ще минулого року він потрапив під санкції РНБО. Але зараз, щоб обійти наявні обмеження, російська сторона хотіла переписати завод на українську юридичну особу і продовжити його роботу на шкоду державній безпеці України", - йдеться у повіломленні.

У межах кримінального провадження за ст. 110-2 Кримінального кодексу тривають невідкладні слідчі дії.

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський записав відео для оборонців України, які відтіснили окупантів з Харківщини.

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