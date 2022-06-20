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Український пілот-"віртуоз" врятував літак: на Криворізькому напрямку відбувся повітряний бій між винищувачем РФ та бомбардувальником ЗСУ

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Український пілот-"віртуоз" врятував літак: на Криворізькому напрямку відбувся повітряний бій між винищувачем РФ та бомбардувальником ЗСУ

Фото: Getty Images

Поблизу Апостолового Дніпропетровської області стався повітряний бій між українським бомбардувальником та ворожим винищувачем.

Ворог застосував по українському літаку крилату ракету класу "повітря-повітря".

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Український пілот-"віртуоз" зберіг бомбардувальник від ворожої ракети на Криворізькому напрямку.

"В районі Апостолового ворожий винищувач застосував по нашому бомбардувальнику крилату ракету класу "повітря-повітря". Майстерність нашого пілота виявилась в віртуозному ухилянні від атаки", - йдеться в повідомленні командування.

Зазначається, що скований у просуванні суходолом, противник активізує повітряні удари. Зокрема, на Херсонщині ворожий Ка-52 намагався вдарити по позиціях ЗСУ, але віддав перевагу маневру і втечі під вогнем гідної відсічі.

Нагадаємо, що трійка українських гелікоптерів атакувала ворожі позиції на Херсонщині - знищена жива сила і техніка окупантів.

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