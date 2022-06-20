Український пілот-"віртуоз" врятував літак: на Криворізькому напрямку відбувся повітряний бій між винищувачем РФ та бомбардувальником ЗСУ

Український пілот-"віртуоз" врятував літак: на Криворізькому напрямку відбувся повітряний бій між винищувачем РФ та бомбардувальником ЗСУ

Поблизу Апостолового Дніпропетровської області стався повітряний бій між українським бомбардувальником та ворожим винищувачем.

Ворог застосував по українському літаку крилату ракету класу "повітря-повітря".

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Український пілот-"віртуоз" зберіг бомбардувальник від ворожої ракети на Криворізькому напрямку.

"В районі Апостолового ворожий винищувач застосував по нашому бомбардувальнику крилату ракету класу "повітря-повітря". Майстерність нашого пілота виявилась в віртуозному ухилянні від атаки", - йдеться в повідомленні командування.

Зазначається, що скований у просуванні суходолом, противник активізує повітряні удари. Зокрема, на Херсонщині ворожий Ка-52 намагався вдарити по позиціях ЗСУ, але віддав перевагу маневру і втечі під вогнем гідної відсічі.

Нагадаємо, що трійка українських гелікоптерів атакувала ворожі позиції на Херсонщині - знищена жива сила і техніка окупантів.

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