Український політв'язень бойовиків у критичному стані, йому терміново необхідне лікування — Денісова

Зволікання з кваліфікованим лікуванням може призвести до онкологічного новоутворення.

Стан здоров’я полоненого бойовиків так званої "ДНР" Валерія Матюшенка, якого незаконно утримують у Макіївській виправній колонії №32 на окупованій Донеччині, критичний.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, Валерій має:

ознаки дифузно-осередкових змін щитовидної залози;

глибоку шийну лімфаденопатію з обох сторін.

Зволікання з кваліфікованим лікуванням може призвести до онкологічного новоутворення. Лікарі рекомендують проводити медобстеження із залученням кваліфікованих спеціалістів кожні три місяці. Матюшенко потребує постійного медикаментозного забезпечення.

Також Матюшенко має вроджене генетичне захворювання — синдром Туретта, який характеризується підсвідомими постійними скороченнями м'язів.

"Після перенесених тортур, його стан погіршився, інтервал між нервовими тиками становить лише декілька секунд, що призводить до морального та фізичного виснаження", — зазначає омбудсменка.

У бранця бойовиків вузол, що утворився в паховій зоні внаслідок тяжких робіт впродовж 10 місяців у сумнозвісній в’язниці-катівні "Ізоляція", виявився паховою грижею. Це спричинило защемлення кишківника. Без оперативного втручання, защемлення може призвести до летального наслідку, попереджає Денісова. Проте у виправній колонії вчасно надати потрібну меддопомогу неможливо.

Уповноважена ВР нагадала, що бойовики чотири роки Матюшенка виключають зі списків на обмін та не допускають до нього представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста, ОБСЄ, ООН.

Денісова попросила:

керівництво МКЧХ в Україні терміново здійснити візит до Валерія Матюшенка та сприяти його негайній госпіталізації;

координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Шарлотту Реландер втрутитись в ситуацію, щоб звільнити ув'язненого за станом здоров'я.

Нагадаємо, що Валерій Матюшенко перебуває у ворожому полоні від 15 липня 2017 року. Його затримали в селищі Кальміуському, що на Донеччині. Після затримання сильно побили, йому зламали ребра. 28 серпня 2018 року Матюшенко був засуджений окупантами до 10 років позбавлення волі.

Валерій Матюшенко був у списках на обмін ще у 2017 році, але тоді його не віддали. Повернути додому полоненого Валерія Матюшенка вимагали представники України в Тристоронній контактній групі в Мінську. Українська сторона у липні 2020 року зробила запит на терміновий обмін.