Український посол заявив, що Туреччина купує крадене українське зерно в Росії

Український посол заявив, що Туреччина купує крадене українське зерно в Росії

Посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що Туреччина є однією з країн, які купують вкрадене Росією українське зерно.

Боднар зазначив, що вже звернувся за допомогою до турецької влади та Інтерполу, щоб розслідувати, хто причетний до поставок зерна транзитом через турецькі води.

Про це повідомляє Reuters.

Слід зазначити, що 31 травня Лавров заявляв, що Росія дозволить вихід заблокованих суден із зерном з українських портів, якщо "Україна вирішить проблему розмінування прибережних вод".

Після цього президент Росії Володимир Путін домовився зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом про те, що Туреччина "допоможе в розмінуванні українських портів".

Читайте також: