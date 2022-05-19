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Український прапор увійшов до найуживаніших смайлів світу в Twitter (фото)

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Український прапор увійшов до найуживаніших смайлів світу в Twitter (фото)

Фото: Pexels

Смайл у вигляді українського прапору за останні два тижні лютого став одним із найуживаніших в Twitter серед користувачів із Британії, Польщі та України.

Про це повідомляє Crossword-Solver.

Зазначається, що український прапор увійшов до топ-10 популярних емодзі в Британії. В Польщі та Україні він посів першу сходинку

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 85-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Фото: crossword-solver.io / ©
Фото: crossword-solver.io

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