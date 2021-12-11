Виконавиця відвідувала анексований Крим.

Українській прикордонники заборонили в'їзд до країни російській співачці Марії Гусаровій - Mary Gu.

Про це виконавиця повідомила на своїй сторінці у соцмережі.

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До слова, концерт Mary Gu був запланований у Києві. Вона написала в Instagram, що українські прикордонники її "розвернули". За її словами, заборона на в'їзд до України "безпідставна, без будь-якої доказової бази".

Своєю чергою, пресслужба ДСНС повідомила, що на три роки заборонила в'їзд на територію країни двом громадянам Російської Федерації. Причина рішення - незаконне відвідування тимчасово окупованого Росією Криму.

До слова, прикордонники імен росіян, яких затримали у столичному аеропорті, не розголошували. Лише повідомили, що йдеться про чоловіка і жінку. Вони прибули до Києва рейсом із Стамбула. Під час оформлення прикордонники встановили, що іноземці порушували порядок в'їзду на півострів. Зокрема, відвідуючи фестивалі, що проводяться в Криму.

Як повідомлялося, прикордонники у пункті пропуску "Київ (Жуляни)" розвернули на в'їзді до України московську блогерку, яка влітку цього року незаконно відвідала тимчасово окупаний Крим. Дівчина потрапила на тимчасово окупований півострів, в'їхавши автомобілем через незаконно збудований міст через Керченську протоку.

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