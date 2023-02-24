Український провайдер роздавав інтернет терористам "ДНР": директора затримали на Прикарпатті (фото)

Служба безпеки України викрила українського провайдера, який роздавав інтернет терористам "ДНР". Технічного директора компанії затримали на території Прикарпаття. Ще двох співзасновників, які переховуються в Донецьку та ЄС, оголосили в розшук.

Як повідомили в СБУ, провайдер працює в окупованому Донецьку і тісно взаємодіє з окупаційною адміністрацією. Комерційна структура надає послуги інтернету та трансляції проросійських каналів на території регіону, сплачує податки до бюджету РФ.

Частину прибутків зловмисники виводили на підконтрольну українській владі територію, щоб перевести в іноземну валюту і нелегального вивезти за кордон. Для цього вони зареєстрували у Києві однойменне фіктивне підприємство і відкрили понад 30 банківських рахунків, на які нелегально переводили гроші, отримані від бізнесу в Донецьку.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

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Під час обшуків в офісах та місцях проживання учасників схеми у Києві та Івано-Франківській області правоохоронці виявили майже 5 млн готівки у гривневому еквіваленті. Ще 1,5 млн – були приховані на рахунках п’яти українських банків.

Перевіряється інформація про використання цих коштів для фінансування російської агентури в Україні.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Нагадаємо, в Україні засудили до 12 років в'язниці ще чотирьох колаборантів, які коригували обстріли українських шкіл та лікарень, а також здавали ворогу позиції ЗСУ і розташування реактивних артилерійських систем HIMARS.

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