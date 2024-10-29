Український репер-військовий розповів про долю свого фаната-полоненого з РФ

Український репер Олександр Ярмак, який служить в лавах ЗСУ розповів, де зараз перебуває полонений росіянин, який виявився поціновувачем його творчості, та що він до нього відчуває.

Про це співак розповів в інтерв'ю для "Суспільне Новини".

За словами Ярмака, 23-річний контрактник росармії Володимир, який потрапив у полон в серпні 2024 року, просив українців не повертати його назад до Росії. Наразі він є військовополоненим і перебуває в одній з українських колоній, де отримує відповідне забезпечення за встановленими міжнародними нормами поводження з військовополоненими.

"Він у колонії, в нього нормальні умови, його не ображають і загалом в Україні не ображають військовополонених, бо ми дійсно європейська держава, яка виконує всі конвенції, забезпечує всі права людини, військовополоненого, на відміну від цих тварюк, які просто знущаються з наших військовополонених", – зазначив Ярмак.

Водночас репер зазначив, що не має співчуття до свого фаната, який опинився у полоні, адже він відповідає за свої дії, як це і має бути.

"Його доля мене не особливо цікавить, бо він сам відповідає за свої кроки, за свої дії, що він пішов, по п’яні підписав контракт. Це ж не знімає відповідальності. Він ішов в наш бік з автоматом. Я впевнений, що вів вогонь, за можливості вбивав би українців і сам як сирота міг би зробити сиротою не одну українську родину. Тому в мене особливого жалю до нього немає. Кожен відповідає за свої вчинки. Тому всі, хто приходить на нашу землю, мають бути знищені", – наголосив Олександр Ярмак.

Нагадаємо, репер Ярмак неочікувано зустрів полоненого росіянина – свого фаната. Російський солдат підписав контракт з Міноборони РФ у стані алкогольного сп'яніння, але встиг повоювати лише три дні.

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